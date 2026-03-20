Milan ruszył po piłkarza Bayernu. Konkretna oferta już na stole

Leon Goretzka po sezonie opuści Bayern Monachium. Do nowego klubu trafi jako wolny zawodnik. "La Gazzetta dello Sport" informuje, że konkretną ofertę złożył mu Milan.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Goretzka wybiera nowy klub. Milan już się po niego zgłosił

Leon Goretzka po sezonie zakończy swoją przygodę z Bayernem Monachium. Wygasająca umowa nie zostanie przedłużona, a zawodnik w ramach wolnego transferu trafi do innej ekipy. Choć skupia się jeszcze na jak najlepszym wyniku z Bawarczykami, oczywiście myśli też o swojej przyszłości i szuka nowego pracodawcy. Na brak zainteresowania nie może narzekać.

Media od miesięcy rozpisują się w jego temacie. Goretzka może kontynuować grę w Europie lub obrać egzotyczny kierunek, dołączając do jednego z saudyjskich klubów. O niemieckiego pomocnika zabiegają też włoscy giganci – Juventus oraz Milan. „La Gazeeta dello Sport” twierdzi wręcz, że Rossoneri złożyli mu już pierwszą propozycję współpracy. Mowa o trzyletnim kontrakcie i zarobkach na poziomie pięciu milionów euro za sezon.

Milan najprawdopodobniej wróci do Ligi Mistrzów, więc chce wzmocnić kadrę zawodnikami z dużym doświadczeniem. Strzałem w dziesiątkę okazał się zeszłoroczny transfer Luki Modricia. Teraz włoski gigant ruszył po Goretzkę z nadzieją, że przekona go do przeprowadzki na San Siro.

Goretzka nie jest w tym sezonie pierwszym wyborem Vincenta Kompany’ego, ale i tak gra regularnie. W sumie uzbierał 36 występów, zdobywając dwie bramki. Wspólnie z Bayernem zmierzy się niebawem z Realem Madryt w hitowym dwumeczu Ligi Mistrzów.