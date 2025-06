Milan buduje nową defensywę pod wodzą Massimiliano Allegriego i dyrektora sportowego Igli Tare. Według "Calciomercato" klub celuje w transfer Gueli Doue i Marca Pubilla, by wzmocnić prawą stronę obrony.

Live Media Publishing Group / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Doue i Pubill na radarze Milanu

Milan zamierza przebudować prawą stronę defensywy. Po pożegnaniu z Kylem Walkerem, który wraca do Manchesteru City, i prawdopodobnym odejściu Alessandro Florenziego, Rossoneri zostali bez pewnej opcji na tej pozycji. Emerson Royal jest wystawiony na sprzedaż, a Jimenez, zdaniem Massimiliano Allegriego, ma większy potencjał ofensywny niż defensywny.

Dlatego Moncada i Tare przyspieszają działania transferowe. Pierwszym celem na liście jest Guela Doue ze Strasbourga. To starszy brat Desirego z PSG. Piłkarz z rocznika 2002 imponuje siłą w defensywie i solidnością w akcjach ofensywnych. Po udanym sezonie we Francji jego wartość rynkowa sięga 18–20 milionów euro.

Zobacz również: Inter sięgnął po Polaka dryblera – jak to się stało? (WIDEO)

Drugim poważnym kandydatem jest Marc Pubill z Almerii, reprezentant Hiszpanii do lat 21. Milan prowadzi zaawansowane rozmowy z jego agentem, Falim Ramadanim. Co ciekawe, Pubill był o krok od przenosin do Atalanty w 2024 roku – przeszedł nawet testy medyczne w Bergamo, ale transfer został niespodziewanie odwołany.

Rossoneri liczą, że teraz uda się doprowadzić transakcję do końca. Pubill mimo młodego wieku prezentuje duży potencjał i charakter, który może pomóc mu przebić się w Serie A.