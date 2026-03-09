Milan rozważa transfer pomocnika. To będzie głośny powrót do Serie A

22:26, 9. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Tuttosport

AC Milan chce sprowadzić Sergeja Milinkovicia-Savicia z Al-Hilal przed startem przyszłego sezonu - twierdzi dziennik "Tuttosport". Serb opuścił Włochy w 2023 roku.

Massimiliano Allegri
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Sergej Milinković-Savić może wrócić do Serie A

AC Milan pokonał w derbach Inter (1:0) na San Siro w ramach 28. kolejki Serie A. Bohaterem Rossonerich został Pervis Estupinan, który zdobył bramkę w pierwszej połowie. Podopieczni Massimiliano Allegriego zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli ligi, tracąc siedem punktów do lokalnego rywala.

Władze Milanu już jednak pracują nad wzmocnieniami przed kolejnym sezonem. Jak informują włoskie media, na radarze znalazł się pomocnik Sergej Milinković-Savić z Al-Hilal. Rossoneri rozważają sprowadzenie Serba latem. Reprezentant Serbii przez wiele lat był jedną z największych gwiazd Lazio. Do rzymskiego klubu trafił latem 2015 roku z KRC Genk za 12 milionów euro. W barwach Lazio spędził osiem sezonów i w tym czasie wyrósł na jednego z najlepszych pomocników w Serie A.

Latem 2023 roku Milinković-Savić zdecydował się jednak na zmianę otoczenia i przeniósł się do saudyjskiego Al-Hilal za 40 milionów euro. Od tamtej pory regularnie pojawiają się spekulacje dotyczące jego ewentualnego powrotu do Europy, a w ostatnich tygodniach coraz częściej mówi się właśnie o zainteresowaniu ze strony Milanu.

Największą przeszkodą w realizacji transferu pozostają jednak kwestie finansowe. Milinković-Savić w październiku podpisał nowy kontrakt z Al-Hilal, który obowiązuje do czerwca 2028 roku i gwarantuje około 20 milionów euro rocznie. Aby powrót Serba do Serie A był możliwy, zawodnik musiałby zgodzić się na znaczną obniżkę wynagrodzenia – nawet do około jednej czwartej obecnej pensji. W tym sezonie Milinković-Savić zdobył osiem bramek i zanotował sześć asyst w 31 występach.

