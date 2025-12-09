AC Milan i AS Roma zmierzają wkrótce stoczyć walkę o zaskakujący transfer. Prosto z SSC Napoli. Na ich celownikach znalazł się Lorenzo Lucca, który rozważa zmianę otoczenia - donosi "Sky".

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini oraz Massimiliano Allegri

Lorenzo Lucca na radarach AC Milanu i AS Romy

AC Milan oraz AS Roma są swego rodzaju zaskoczeniami obecnego sezonu Serie A. Podopieczni Massimiliano Allegriego bardzo szybko złapali rytm i utrzymują wysoką formę, przez co obecnie zasiadają na fotelu lidera włoskiej ekstraklasy. Giallorossi natomiast prezentują się bardzo dobrze pod skrzydłami Gian Piero Gasperiniego. Wkrótce może rozpocząć się mediolańsko-rzymska rywalizacja o transfer.

Nie jest żadną tajemnicą, że zarówno AC Milan jak i AS Roma mają olbrzymi problem na pozycji napastnika. Giallorossi nawet są gotowi odesłać Evana Fergusona z wypożyczenia. Z informacji przekazanych przez „Sky” dowiadujemy się, że między tymi zespołami może rozpocząć się interesująca walka o snajper. Jak się okazuje, na ich celownikach znalazł się Lorenzo Lucca z SSC Napoli.

Włoski napastnik tego lata przeniósł się do zespołu mistrza Serie A na zasadzie wypożyczenia z Udinese Calcio. Rosły napastnik jednak nie prezentuje umiejętności i formy na miarę oczekiwań Antonio Conte. Azzurri zatem poważnie rozważają rozstanie z 25-latkiem. A jak widać, zawodnik może nie mieć trudności ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy.

Lorenzo Lucca dotychczas rozegrał 16 spotkań w koszulce SSC Napoli. Włoski napastnik zdołał tylko dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.