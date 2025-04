fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Reijnders nie jest na sprzedaż

Tijjani Reijnders rozgrywa znakomity sezon. W ostatnich miesiącach wyrósł na prawdziwego lidera i największą gwiazdę ekipy z San Siro, przyćmiewając Rafaela Leao czy Theo Hernandeza. Świetnie radzi sobie w środku pola, a dodatkowo odblokował swój instynkt strzelecki, notując 13 trafień we wszystkich rozgrywkach. Jest decydujący dla Milanu, stąd decyzja o podpisaniu z nim nowej umowy. Holender jest związany z włoskim gigantem do połowy 2030 roku, a mimo tego jego nazwisko nieustannie przewija się w mediach w kontekście transferu do innej drużyny.

Manchester City oraz Real Madryt umieścili Reijndersa na swoich listach życzeń. Dla obu tych klubów transfer gwiazdy Milanu byłby pożądanym ruchem, dlatego zamierzają podczas letniego okienka przekonać go do przeprowadzki. Odpowiedź Rossonerich będzie natomiast bezwzględna. “La Gazzetta dello Sport” informuje, że sprzedaż Reijndersa absolutnie nie wchodzi w grę, niezależnie od oferowanej kwoty. Milan zamierza budować cały zespół właśnie wokół niego.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Z podobnego założenia ma wychodzić sam zawodnik, który bardzo dobrze czuje się w Mediolanie. Nieprzypadkowo zgodził się na przedłużenie kontraktu – czuje, że może tu odgrywać kluczową rolę. Manchester City i Real Madryt z pewnością podejmą próbę, ale nic nie wskazuje na to, aby Milan zgodził się na jego odejście.