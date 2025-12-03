Milan pozbędzie się napastnika. Robi furorę na wypożyczeniu

Samuel Chukwueze przeżywa najlepszy moment od czasu przyjazdu do Anglii. Według Calciomercato Fulham rozważa wykup Nigeryjczyka po tym, jak zawodnik zdobył pierwsze gole w Premier League i znacząco podniósł jakość gry zespołu.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Fulham zdecydowany na wykup Chukwueze

Samuel Chukwueze notuje przełomowy okres w Premier League. Skrzydłowy, wypożyczony do Fulham z Milanu, najpierw zanotował dwa asysty w meczach z Sunderlandem i Tottenhamem, a teraz wreszcie przełamał się strzelecko. Zrobił to w wielkim stylu, zdobywając dwie bramki przeciwko Manchesterowi City.

Fulham przegrywało 1:3, gdy Chukwueze pojawił się na boisku na początku drugiej połowy. Manchester City podwyższył prowadzenie po akcjach Doku i Fodena, lecz Nigeryjczyk nie zamierzał odpuścić. W ciągu sześciu minut dwukrotnie wykorzystał niepewne interwencje defensywy rywali, pokonując Donnarummę i nadając meczowi nowy rytm. Skrzydłowy wszedł z ławki i natychmiast przejął inicjatywę, pokazując szybkość reakcji i skuteczność, której brakowało mu w poprzednich miesiącach.

Chukwueze rzadko zaczynał spotkania od pierwszej minuty. W lidze tylko raz otrzymał szansę w wyjściowym składzie. Mimo to udowadnia, że jest idealnym zawodnikiem do gry z kontrataku i że potrafi odmienić przebieg meczu po wejściu z ławki. Jego bilans w Fulham wzrósł do dwóch goli i trzech asyst, co w Londynie odbierane jest jako mocny sygnał, że piłkarz może stać się ważnym elementem projektu.

Klub analizuje teraz możliwość wykupu. Chukwueze trafił do Milanu w 2023 roku za 19,5 miliona euro plus bonusy, lecz nie zdołał przebić się na stałe do składu. W barwach Rossonerich rozegrał 70 spotkań, zdobywając osiem bramek. Fulham wypożyczyło go na zasadzie transferu czasowego z opcją wykupu na poziomie niespełna 30 milionów euro, obowiązującą do czerwca 2026.

