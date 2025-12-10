Milan planuje transfer skrzydłowego. Ciekawa opcja na horyzoncie

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Sani Suleiman na celowniku Milanu i Tottenhamu Hotspur

AC Milan chce w styczniowym oknie transferowym wzmocnić linię ofensywną. Jednym z głównych celów włoskiego klubu ma być Sani Suleiman z AS Trencin. 19-letni Nigeryjczyk wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku, a jego transfer staje się coraz bardziej prawdopodobny w styczniu – informuje „TEAMtalk”.

Suleiman zwrócił uwagę skautów czołowych europejskich drużyn podczas tegorocznych mistrzostw świata U-20, gdzie należał do wyróżniających się zawodników reprezentacji Nigerii. Choć jego drużyna odpadła w 1/8 finału z Argentyną, skrzydłowy zaprezentował się na tyle imponująco, że natychmiast trafił na listę życzeń wielu klubów.

Jednym z nich jest Tottenham Hotspur, który miał rozpocząć intensywne monitorowanie zawodnika. Klub z Londynu jest bardzo zadowolony z raportów swoich skautów i poważnie rozważa złożenie oferty już zimą. Suleiman ma kontrakt ważny do czerwca 2026 roku, przy czym AS Trencin posiada opcję automatycznego przedłużenia go o kolejne dwa lata.

Słowacki klub jest świadomy, że nadchodzące okno transferowe może być najlepszym momentem, by zarobić na zawodniku, który wyraźnie przerasta poziom tamtejszej ligi. W trwającym sezonie 19-latek strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty w 13 meczach. Zawodnik urodzony w 2006 roku wyróżnia się za naszą południową granicą i kwestią czasu jest jego transfer do czołowego klubu.