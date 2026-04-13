Milan oraz Juventus chcą napastnika. Piłkarz z Bundesligi na radarze gigantów

AC Milan oraz Juventus są zainteresowane Patrikiem Schickiem z Bayeru Leverkusen - informuje Fussballdaten.de. 30-letni napastnik jest wyceniany na około 35 milionów euro.

Patrik Schick na celowniku Milanu oraz Juventusu

AC Milan w ostatnich tygodniach wyraźnie obniżył loty w Serie A. Mediolańczycy przegrali trzy z czterech ostatnich spotkań ligowych, przez co zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli. Tuż za ich plecami znajduje się Juventus, który z kolei złapał stabilną formę i pozostaje niepokonany od sześciu kolejek. Dla obu gigantów celem pozostaje awans do Ligi Mistrzów.

W kontekście budowy kadry na kolejny sezon oba kluby bacznie przyglądają się sytuacji Patrika Schicka. Napastnik Bayeru Leverkusen od kilku lat utrzymuje wysoką formę i jest jednym z filarów niemieckiego zespołu. Jak informuje Fussballdaten.de, zarówno Juventus, jak i Milan poważnie rozważają jego transfer.

Na ten moment Bayer nie otrzymał jeszcze żadnej oferty, a władze klubu nie ukrywają, że nie zamierzają łatwo rozstawać się ze swoim kluczowym zawodnikiem. W Niemczech Schick jest postrzegany jako piłkarz niezbędny i trudny do zastąpienia. Czeski napastnik zapracował na swoją renomę przede wszystkim dzięki regularności w Bundeslidze. W bieżącym sezonie zdobył 16 bramek i zanotował cztery asysty w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Dodatkowym argumentem po stronie Bayeru jest długoletni kontrakt zawodnika, obowiązujący aż do czerwca 2030 roku. Według doniesień medialnych próg wyceny wynosi około 35 milionów euro. Na ten moment trudno przesądzać, czy któryś z włoskich gigantów zdecyduje się na konkretny ruch. Nazwisko czeskiego zawodnika będzie jednym z najczęściej pojawiających się w kontekście letniego okna transferowego.