Milan z sensacyjnym faworytem na trenera. Z Juventusem zdobył mistrzostwo

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Conceicao odejdzie. Milan postawi na Sarriego?

Milan w obecnym sezonie zaliczył fatalne wyniki. Nie udało się zakwalifikować do Ligi Mistrzów, co traktowano jako priorytet. Co więcej, Rossoneri nie zagrają w żadnych europejskich pucharach, gdyż mogą zakończyć ligową kampanię maksymalnie na siódmej lokacie. Na San Siro dobrze wiedzą, jaka przyszłość czeka Sergio Conceicao. Portugalczyk nie pozostanie na dłużej w klubie i pożegna się po ostatnim meczu Serie A.

Trwają więc intensywne poszukiwania nowego szkoleniowca. Tym razem wybór musi być właściwy, gdyż podczas zeszłorocznego lata postawiono na Paulo Fonsecę, co szybko okazało się błędem. W ostatnich tygodniach łączono z pracą na San Siro wielu kandydatów, w tym chociażby Massimiliano Allegriego czy Antonio Conte. „Tuttosport” pisze natomiast o sensacyjnym faworycie, który jest Maurizio Sarri. To we Włoszech uznany fachowiec, choć ostatnio nieco weryfikowany. Po ponad dwuletnim pobycie w Lazio pożegnano go w marcu 2024 roku. Od wielu miesięcy rozgląda się więc za kolejnym pracodawcą.

Sarri na ten moment uchodzi za faworyta, ale wysoko stoją notowania także Vincenzo Italiano. W tym przypadku byłoby trudniej, gdyż jest on związany z Bologną umową. 66-latek z kolei od ponad roku pozostaje bezrobotny i z pewnością chciałby pracować w Milanie. Uchodzi za wielkiego taktyka, który ma swój system gry, a wprowadzenie go wymaga czasu. Rossoneri nie zagrają w europejskich pucharach, więc przy luźniejszym terminarzu mógłby spokojnie skupić się na pracy.