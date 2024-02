Milan marzy o sprowadzeniu Jakuba Kiwiora, do czego będzie dążył w trakcie letniego okienka. Arsenal nie wyklucza rozstania z Polakiem.

Jakub Kiwior

Jakub Kiwior w dalszym ciągu jest celem transferowym Milanu

Rossoneri zamierzają latem podjąć próbę ściągnięcia Polaka

Jego przyszłość w Arsenalu stoi pod znakiem zapytania

Kiwior wciąż celem Milanu. Transfer możliwy latem

Dotychczasowy pobyt w Arsenalu nie układa się po myśli Jakuba Kiwiora, którego Mikel Arteta traktuje tylko jako rezerwowego. Reprezentant Polski najczęściej występuje na lewej stronie defensywy, gdzie ma pewne braki. Brakuje mu szybkości, aby rywalizować ze skrzydłowymi w Premier League oraz Lidze Mistrzów. Przełożyło się to na błędy, przez które kibice stracili do niego zaufanie.

Pozycja Kiwiora w Londynie nie jest zbyt dobra. Uważa się, że Arsenal byłby nawet skłonny go sprzedać, jeśli tylko pojawiłaby się satysfakcjonująca oferta. Najbardziej prawdopodobny wydaje się powrót Polaka do Serie A, gdzie grał przed transferem do Kanonierów. Jego usługami interesują się bowiem takie ekipy, jak Milan, Juventus czy Napoli.

Arsenal nie chciał osłabiać kadry w trakcie sezonu, dlatego Kiwior przynajmniej do lata pozostanie na Emirates Stadium. Pomimo braku transferu, Milan wciąż nie traci nadziei, że ostatecznie 23-latka uda się sprowadzić. Wiele zależy od najbliższych miesięcy – jeśli Kiwior udowodni swoją wartość, Kanonierzy go nie oddadzą. W przypadku dalszego balansowania między pierwszym składem a ławką rezerwowych, on sam może natomiast naciskać na transfer.

