Milan marzy o Lewandowskim. Jest jeden wielki problem

Robert Lewandowski po sezonie może opuścić Barcelonę. Trwa debata na temat jego przyszłości. Media łączą go z Milanem, ale Fabrizio Romano wskazuje jeden poważny problem.

Robert Lewandowski

Lewandowski zamieni Barcelonę na Milan? Na to gigant sobie nie pozwoli

Robert Lewandowski prawdopodobnie rozgrywa swój ostatni sezon w Barcelonie. Choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, media rozpisują się na temat przyszłości kapitana reprezentacji Polski. Jego umowa z hiszpańskim gigantem wygasa 30 czerwca 2026 roku, a poszukiwania następcy już ruszyły. Marzeniem Blaugrany jest sprowadzenie Juliana Alvareza, o co będzie bardzo trudno, głównie za sprawą kwestii finansowych.

Gdzie w takim razie wyląduje po sezonie Lewandowski? W grę nie wchodzi zakończenie piłkarskiej kariery, bowiem ten dalej czuje się na siłach i może prezentować bardzo wysoki poziom. Oczywistą opcją jest Arabia Saudyjska, gdzie trafia wiele znanych nazwisk, które najlepsze lata mają już za sobą. W kierunku Lewandowskiego spogląda również Milan, a na San Siro chce go ściągnąć sam Zlatan Ibrahimović. Jest natomiast jeden poważny problem, który nie daje tej operacji dużych szans na powodzenie.

Chodzi tu o wynagrodzenie Polaka. W Barcelonie zarabia grubo ponad 20 milionów euro, na co w Milanie oczywiście nie mogą sobie pozwolić. Fabrizio Romano twierdzi, że nie jest to wymarzony profil napastnika, któremu trzeba będzie zapłacić wielkie pieniądze, a zaawansowany piłkarsko wiek wyklucza kilkuletnią współpracę.

Aby trafić na San Siro, Lewandowski musiałby znacząco obniżyć swoje wymagania finansowe. Tego lata zrobił to Luka Modrić, który dołączył do Milanu po rozstaniu z Realem Madryt.