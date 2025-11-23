AC Milan i Liverpool wkrótce mogą stoczyć rywalizację o transfer. Zarówno włoscy, jak i angielscy skauci obserwują Toniego Fruka z HNK Rijeki - przekazuje "Novi List".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Alexis Saelemaekers oraz Strahinja Pavlović

Toni Fruk na radarach AC Milanu i Liverpoolu

AC Milan w niedzielny wieczór stanie przed niezwykle trudnym wyzwaniem. Podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzy się w derbach z Interem Mediolan. Rossoneri przed sezonem przeszli sporą rewolucję. Dziś zespół z San Siro znajduje się w kompletnie nowym położeniu. A wszystko za sprawą włoskiego szkoleniowca, który odmienił drużynę. Mecz z Nerazzurrimi będzie dla nich ważnym sprawdzianem.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje z obozu AC Milanu przekazuje serwis „Novi List”. Otóż włoski zespół postanowił wysłać skautów do Chorwacji. Pod obserwacją mediolańczyków znalazł się bowiem Toni Fruk, który na co dzień reprezentuje barwy HNK Rijeki. Rossoneri jednak będą musieli stoczyć walkę o pomocnika, ponieważ w tym samym czasie Liverpool również wysłał swoich pracowników, aby z bliska obejrzeć poczynania 24-latka.

AC Milan i Liverpool nie są jednak jedynymi zespołami, które mają na radarze Toniego Fruka. Reprezentant Chorwacji znajduje się również na celownikach Twente Enschede oraz Sassuolo. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje 24-latka. Niewątpliwie zapowiada się interesująca rywalizacja o transfer.

Toni Fruk w obecnej kampanii rozegrał 22 spotkania w koszulce HNK Rijeki. Pomocnik może się pochwalić dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.