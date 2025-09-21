Milan dostał ofertę z Premier League. Decyzja podjęta

19:45, 21. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Corriere dello Sport

AC Milan nie rozważa sprzedaży Alexisa Saelemaekersa, mimo zainteresowania ze strony Aston Villi. Według "Corriere dello Sport", belgijski skrzydłowy przedłuży kontrakt na San Siro.

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Aston Villa mocno zabiegała o Alexisa Saelemaekersa. Belg zostanie w Milanie

AC Milan w sezonie 2025/26 skupia się na rywalizacji w Serie A po tym, jak w poprzedniej kampanii nie udało się awansować do europejskich pucharów. Choć Rossoneri przegrali inauguracyjne spotkanie włoskich rozgrywek z Cremonese (1:2) przed własną publicznością, obecnie notują serię trzech zwycięstw z rzędu.

Ważnym ogniwem włoskiego giganta jest Alexis Saelemaekers. W rozegranych pięciu meczach tego sezonu belgijski skrzydłowy zanotował już jedną asystę. Saelemaekers trafił na San Siro w 2020 roku z Anderlechtu Bruksela, a następnie był wypożyczany do Bologni i Romy. W poprzedniej kampanii ligowej zdobył siedem bramek w barwach Giallorossich.

Co ciekawe, w letnim oknie transferowym Aston Villa była jednym z klubów najbardziej zainteresowanych pozyskaniem Saelemaekersa. Angielski zespół aktywnie zabiegał o transfer Belga, lecz najnowsze doniesienia sugerują, że piłkarz prawdopodobnie podpisze nowy kontrakt z włoskim klubem. Obecna umowa 18-krotnego reprezentanta Belgii obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Alexis Saelemaekers w sumie na poziomie Serie A uzbierał 168 meczów, w których strzelił 17 goli i dorzucił 21 asyst. Wiele wskazuje na to, że sam zawodnik także nie rozważa transferu do Premier League.