Milan czy Juventus? Ten klub Serie A wydał najwięcej na transfery i wyszedł na plus

AC Milan to klub, który wydał najwięcej na transfery podczas letniego okienka. Rossoneri zainwestowali 159 milionów, lecz mimo to finalnie osiągnęli dodatni bilans. Tuż za nimi uplasował się Juventus, a podium uzupełniła także Atalanta.

ZUMA Press, Inc. / Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri i Igor Tudor

AC Milan wydał najwięcej na transfery spośród klubów Serie A

Na tydzień przed zamknięciem letniego okna transferowego w Serie A klubem, który wydał najwięcej na wzmocnienia była Atalanta. Ostatnie dni przyniosły zmianę lidera w zestawieniu pod względem największych wydatków. Na czele znalazł się AC Milan, który wydał 159 milionów euro. Duża część kwoty pochodzi z transferów na ostatnią chwilę, gdy sfinalizowano transakcję z udziałem Adriena Rabiota, Christophera Nkunku i Davida Odogu. Na wymienioną trójkę graczy przeznaczono 53 mln euro.

Wcześniej mediolańczycy mogli pochwalić się inną dużą transakcją. W zamian za 36 milionów euro pozyskali Ardona Jashariego. Z kolei po przyzwoitych cenach, udało im się sprowadzić Samuele Ricciego, Koni De Wintera czy Pervisa Estupinana. Należy również pamiętać, że na zasadzie wolnego transferu nowym piłkarzem Rossonerich został Luka Modrić.

Mimo tak dużych wydatków finalnie Milan wyszedł na plus pod względem bilansu transferowego. Mediolańczycy zarobili latem 169,3 mln euro. W efekcie księgowi mogli być zadowoleni, ponieważ Excel świecił się na zielono z zyskiem nieco ponad 10 milionów euro.

Juventus i Atalanta na podium pod względem wydatków

Na 2. miejscu w zestawieniu największych wydatków znalazł się Juventus. Stara Dama postawiła bardziej na wykup zawodników po zakończeniu wypożyczenia. W teorii przybyło trzech nowych zawodników, którzy kosztowali łącznie 31,4 mln euro. Reszta wydatków to wcześniej wspomniany wykup. Na stałe do zespołu dołączył m.in. Michele Di Greogorio, Francisco Conceicao czy Lloyd Kelly. Dodatkowo za darmo podpisali kontrakt z Jonathanem Davidem, który ma być gwiazdą nie tylko Bianconerich, ale całej Serie A.

Z pierwszego na trzecie miejsce w ostatnich dniach mercato spadła Atalanta. Mimo to w Bergamo również nie zabrakło transferów last minute. W końcówce okna transferowego sprowadzono Nikolę Krstovicia za 25 milionów euro, a także Yunusa Musaha na zasadzie wypożyczenia z opłatą 4 mln euro. Wcześniej szeregi La Dei wzmocnił Nicola Zalewski kupiony z Interu Mediolan.

Transferowe szaleństwo w Napoli i Como

Tuż za podium uplasowało się Napoli oraz Como. Pod Wezuwiuszem mają nową gwiazdę w postaci Kevina De Bruyne. Oprócz reprezentanta Belgii przyszedł również Rasmus Hojlund. Nie zabrakło również transferów wewnątrz Serie A w postaci Sama Beukemy, Vanji Milinkovicia-Savicia czy Lorenzo Lucci. Łącznie wydali 115 milionów euro na nowych zawodników.

Como pozostało wierne swojej filozofii, czyli sprowadzaniu młodych zawodników z myślą o przyszłości. Pod skrzydła Cesca Fabregasa trafiły młode talenty jak Martin Baturina, Alex Valle, Maximo Perrone czy Jesus Rodriquez. Nie zabrakło jednak piłkarzy z doświadczeniem, aby zrównoważyć skład. Dlatego też postawiono na Nicolasa Kuhna czy Diego Carlosa. Wszystkie transakcje kosztowały ich 107 mln euro.

Inter Mediolan bez szału, ale z myślą o przyszłości

Wyróżnić trzeba także ruchy transferowe Interu Mediolan. Nerazzurri zmienili podejście, decydując się na odmłodzenie kadry pierwszego zespołu. Oprócz wcześniej sfinalizowanych transakcji, jak Petar Sucić, Luis Henrique, Bonny czy Andy Diouf zmieniono detal w formacji defensywnej. Benjamin Pavard, który udał się do Marsylii został zastąpiony przez Manuela Akanji’ego z Manchesteru City. Lato w niebieskiej części Mediolanu nie porwało, ale inwestycja 89 milionów euro może zwrócić się za parę lat z dużym zyskiem.

Ranking klubów Serie A pod względem wydatków na transfery

Jak widać po rankingu klubów Serie A pod względem wydatków na transfery, najwięcej w nowych zawodników zainwestował AC Milan. Rossoneri wydali aż 159 milionów euro. Zaraz za nimi znalazł się Juventus, który przeznaczył na transfery 137,3 mln euro. Podium zamknęła Atalanta, która dość niespodziewanie wydała 125,8 mln euro. Z beniaminków najbardziej rozrzutne było Sassuolo, płacąc 18,7 mln euro. Z kolei warto zauważyć, że jeden klub, a konkretnie Genoa nie wydała nawet centa, ściągając tylko i wyłącznie piłkarzy bez kontraktu.

AC Milan – 159 mln euro Juventus FC – 137,3 mln euro Atalanta BC – 125,8 mln euro SSC Napoli – 115 mln euro Como 1907 – 107,45 mln euro ACF Fiorentina – 90,90 mln euro Inter Mediolan – 89 mln euro AS Roma – 63,6 mln euro Bologna FC – 51 mln euro Parma – 39,2 mln euro Cagliari – 37,3 mln euro Udinese – 34,5 mln euro SS Lazio – 29,93 mln euro Torino – 19,6 mln euro Sassuolo – 18,7 mln euro Hellas Werona – 16,6 mln euro US Lecce – 15,96 mln euro US Cremonese – 14,75 mln euro Pisa SC – 11,4 mln euro Genoa CFC – brak transferów gotówkowych

Kwoty transferowe według: Transfermarkt