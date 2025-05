Michał Żuk doceniony przez Barcelonę. Pierwszy profesjonalny kontrakt pomocnika

fcbmasia (instagram/Nicolo Campo/Alamy Na zdjęciu: Michał Żuk

Barcelona przedłużyła umowę z Michałem Żukiem

FC Barcelona kontynuuje inwestowanie w największe talenty La Masii. Mistrzowie Hiszpanii poinformowali, że Michał Żuk podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt juniorski. To wyraźny sygnał, że Katalończycy widzą w 16-letnim pomocniku ogromny potencjał.

Nowa umowa została podpisana w obecności dyrektora sportowego ds. młodzieży, José Ramona Alexanko. Co istotne, to pierwszy profesjonalny kontrakt Żuka, a wcześniej taką samą umowę posiadał m.in. Lamine Yamal, który obecnie błyszczy w pierwszym zespole. Wchodząc do pierwszej drużyny Yamal grał właśnie na takim kontrakcie.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Michał Żuk to jeden z największych talentów w akademii. Utalentowany pomocnik szkoli się w słynnej La Masii już od 2016 roku, z krótką przerwą w latach 2022–2023, kiedy na moment wrócił do Polski i występował w akademii Pogoni Szczecin. Żuk został także kapitanem reprezentacji Hiszpanii do lat 16, co jest kolejnym mocnym dowodem na to, z jakim talentem mamy do czynienia. Rodzice Michała Żuka są Polakami, pochodzą z Zamojszczyzny. Młodszy brat Michała, Miłosz, także jest piłkarzem La Masii.