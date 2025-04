Młody polski talent kapitanem młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii [NASZ NEWS]

Michał Żuk, piłkarz akademii FC Barcelony, został kapitanem reprezentacji Hiszpanii do lat 16. Młody zawodnik zrobił kolejny obiecujący krok na drodze do dużej kariery.

PressFocus/własne Na zdjęciu: Michał Żuk

Michał Żuk doceniony

Michał Żuk od kilku lat jest znany wielu kibicom w Polsce. O młodym piłkarzu FC Barcelony rozpisywały się wszystkie duże portale w Polsce. Jego poczynania i rozwój śledzą skauci największych klubów na świecie. Od kilku miesięcy jest powoływany regularnie do reprezentacji Hiszpanii do lat 16. Za swoje występy zbiera bardzo dobre noty. Podczas trwającego zgrupowania Michał Żuk został mianowany kapitanem tej drużyny. To pokazuje, jak wielkim zaufaniem darzą go szkoleniowcy i koledzy z reprezentacji.

Młody piłkarz Barcelony ma podwójne obywatelstwo. Jego rodzice są Polakami, pochodzącymi z Zamojszczyzny. Od wielu lat uchodzi za jeden z największych talentów na świecie w swoim roczniku. Obecnie zdecydował się na grę dla młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii. To nie oznacza, że definitywnie jest skreślony dla reprezentacji Polski, ponieważ dopiero debiut w seniorskiej kadrze w meczu o punkty to determinuje, ale na pewno powołania do juniorskich zespołów narodowych mają spore znaczenie.

Michał Żuk opaskę kapitańską założył w towarzyskim meczu z Turcją 24 kwietnia. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:00.

Na jeden sezon Michał Żuk przeniósł się do Pogoni Szczecin, ale po roku wrócił do La Massii, gdzie z miejsca stał się jednym z najważniejszych zawodników w swojej drużynie. W tym sezonie zdobył z Barceloną mistrzostwo ligi hiszpańskiej do lat 16.