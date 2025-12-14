Olise nie chce wracać do Anglii. Marzy o grze w tej lidze

Michael Olise woli przenieść się do Realu Madryt lub Barcelony niż wracać do Premier League - podaje serwis TEAMtalk. Zatem niewykluczone, że 24-letni skrzydłowy w przyszłości przeprowadzi się do La Ligi.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Real Madryt lub FC Barcelona sprowadzi Michaela Olise’a?

Michael Olise uchodzi dziś za jednego z najlepszych skrzydłowych w całej Europie. 24-letni Francuz robi prawdziwą furorę w Bayernie Monachium, gdzie szybko stał się jedną z kluczowych postaci formacji ofensywnej. Jego dynamiczna gra, skuteczność i kreatywność nie przechodzą bez uwagi innych gigantów. Sytuację prawego napastnika uważnie monitorują Liverpool oraz Manchester City, choć ich plany sprowadzenia Olise’a mogą ostatecznie zakończyć się niepowodzeniem.

Jak podaje brytyjski portal „TEAMtalk”, skrzydłowy woli bowiem przenieść się do Realu Madryt lub Barcelony niż wracać do Premier League. Niewykluczone więc, że 24-letni zawodnik w przyszłości obierze kierunek na La Ligę.

Bayern Monachium oczywiście chce go zatrzymać na dłużej, aczkolwiek nie do końca wiadomo, jakie są długofalowe plany samego piłkarza. Aktualna umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

Urodzony w Londynie reprezentant Francji z powodzeniem występuje w koszulce ekipy Die Roten od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się na Allianz Arenę za 53 miliony euro z Crystal Palace. W trwającym sezonie rozegrał już 28 meczów, zdobył 12 bramek i zanotował 16 asyst, potwierdzając swój imponujący rozwój. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na astronomiczną kwotę 130 milionów euro.