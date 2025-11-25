Liverpool zarzucił sieć na gwiazdę Bayernu. To byłaby bomba transferowa

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Michael Olise na celowniku Liverpoolu

Liverpool doskonale zdaje sobie sprawę, że Mohamed Salah rozgrywa swoje ostatnie miesiące w barwach zespołu The Reds. Doświadczony Egipcjanin, intensywnie kuszony przez saudyjskie kluby, może opuścić Anfield Road już podczas najbliższego letniego okienka transferowego. W związku z tym działacze z Merseyside aktywnie poszukują następcy swojej największej gwiazdy, który mógłby zapewnić drużynie podobny poziom jakości oraz regularności w formacji ofensywnej.

Jak podaje Mark Brus na łamach portalu „Daily Briefing”, Liverpool marzy o zakontraktowaniu Michaela Olise’a. Skrzydłowy Bayernu Monachium jest wymarzonym kandydatem Arne Slota do zastąpienia Salaha i miałby idealnie wpasować się w jego koncepcję gry. Realizacja takiego transferu będzie jednak wyjątkowo trudna, ponieważ bawarski gigant nie zamierza rozstawać się z 23-letnim Francuzem, który uchodzi za jednego z najcenniejszych piłkarzy w drużynie.

Ponadto sytuację Olise’a uważnie monitorują również Manchester City, Paris Saint-Germain oraz Real Madryt, więc konkurencja o jego podpis jest ogromna. Urodzony w Londynie reprezentant Francji z powodzeniem występuje w koszulce ekipy Die Roten od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się na Allianz Arenę za 53 miliony euro z Crystal Palace. W trwającym sezonie rozegrał już 23 mecze, zdobył 12 bramek i zanotował 12 asyst, potwierdzając swój imponujący rozwój. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na 130 milionów euro.