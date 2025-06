Messi wybrał następny klub! Szokująca decyzja i wielki powrót

Leo Messi ma ważny kontrakt z Interem Miami do końca grudnia 2025 roku. Argentyńczyk porozumiał się z klubem ws. odejścia po sezonie. El Nacional zdradził, do jakiego klubu wróci legendarny piłkarz.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi opuści Inter Miami. Wróci do klubu, gdzie wszystko się zaczęło

Leo Messi to jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Przez większą część kariery związany był z FC Barceloną, do której trafił w wieku 13 lat. Zanim jednak przeprowadził się do Hiszpanii, pierwsze kroki w futbolu stawiał w akademii Newell’s Old Boys. Aktualnie cieszy się życiem na Florydzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie w lidze MLS broni barw Interu Miami.

Przygoda z futbolem w USA powoli dobiega końca. Messi ma ważny kontrakt do grudnia bieżącego roku. Najnowsze informacje sugerują, że za kilka miesięcy 37-latek zmieni otoczenie. O szczegółach napisał serwis El Nacional, zdradzając nazwę klubu, do którego trafi.

Messi po wygaśnięciu kontraktu z Interem Miami ma wrócić do Argentyny. W rodzimej lidze podpisze kontrakt z Newell’s Old Boys, czyli drużyną, w której zaczynał karierę piłkarską. Źródło podkreśla, że jest to wymarzony scenariusz dla zawodnika na zakończenie kariery. Razem z rodziną ma przenieść się do Rosario, czyli swojego rodzinnego miasta.

W przeszłości nie brakowało informacji, że Messi może ponownie nawiązać współpracę z Barceloną. Taki kierunek został jednak wykluczony nie tylko przez samego zawodnika, ale również przez klub. Powodem ma być fakt, że trudno byłoby mu znaleźć miejsce w obecnym zespole dowodzonym przez Hansiego Flicka. Kategorycznie odrzucona została także możliwość gry w Arabii Saudyjskiej.

Podczas trwającego sezonu Messi wystąpił jak dotąd w 20 spotkaniach, zdobywając 15 bramek i notując 6 asyst.