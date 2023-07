Lionel Messi skomentował transfer do Interu Miami. Argentyńczyk przyznał, że jest zadowolony ze swojego wyboru i jest gotowy podjąć wyzwanie, które czeka go w nowym miejscu.

Messi odniósł się do transferu do Interu Miami

Argentyńczyk przez długi czas był łączony z Barceloną

Napastnik wrócił też pamięcią do mundialu w Katarze

“Jestem zadowolony ze swojej decyzji”

Gdy stało się jasne, że Lionel Messi nie przedłuży kontraktu z Paris Saint-Germain media spekulowały na temat jego powrotu do FC Barcelony. Ten temat przez kilka tygodni nie schodził z pierwszych stron gazet, jednak problemy finansowe Dumy Katalonii sprawiły, że obecny mistrz świata zdecydował się na transfer do Interu Miami.

– Jestem zadowolony z podjętej decyzji. Chcę stawić czoła nowemu wyzwaniu. Moja mentalność się nie zmieni. Zawsze daję z siebie maksimum i tak też będzie tutaj. Zrobię wszystko, by grać tu na najwyższym poziomie – mówił Lionel Messi cytowany przez Mundo Deportivo.

Messi wrócił też pamięcią do wygranego mundialu w Katarze. – Dla wielu chłopaków to był pierwszy mundial, dlatego można było spodziewać się trudnego początku. Następnie drużyna dojrzała i dobrze wiedziała, jak zachować się w każdej sytuacji. To fundamentalne. Pewność siebie uczyniła nas bardzo silnymi – dodał.

