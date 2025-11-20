Messi musiał zmienić plany. Chciał tam grać do emerytury!

Leo Messi w 2021 roku musiał opuścić Barcelonę. Gwiazdor przyznaje, że w pierwotnym planie chciał zakończyć w tym klubie piłkarską karierę. Obecnie występuje w Interze Miami.

fot. SFSI Na zdjęciu: Leo Messi

Messi marzył tylko o Barcelonie. Nie chciał odchodzić

Leo Messi w 2021 roku sensacyjnie opuścił Barcelonę, która nie była w stanie zaoferować mu nowego kontraktu. Miała wówczas potężne problemy finansowe, co poskutkowało odejściem gwiazdora. Kibice do tej pory nie mogą pogodzić się z tym faktem i oczekują powrotu Argentyńczyka, by zobaczyć go jeszcze w barwach ukochanego klubu, a później się z nim godnie pożegnać.

Media faktycznie rozpisują się o takiej możliwości, ale Messi wyklucza powrót do Katalonii w roli wciąż aktywnego zawodnika. Obecnie jest związany umową z Interem Miami, która obowiązuje do 2028 roku. Po jej zakończeniu będzie miał 41 lat.

Messi wyznaje natomiast, że w 2021 roku musiał znacząco zmienić swoje plany. Pierwotnie liczył na grę w Barcelonie do końca piłkarskiej kariery. Wybrał natomiast transfer do Paris Saint-Germain, gdzie spędził dwa przeciętne sezony. Następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

– To mój dom, moje miejsce. Chciałbym spędzić tam całą karierę, bez konieczności odchodzenia do innego klubu. Grać tylko tam w Europie. Niestety sprawy potoczyły się inaczej, ale zawsze będzie to dla mnie wspomnienie na całe życie. Oczywiście, że wrócę. Będę na stadionie jako zwykły kibic, wspierając swoją drużynę. Bardzo tęsknimy, więc wrócimy – wyznał Messi.