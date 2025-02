Media: Real Madryt dopiął transfer. Gwiazdor przeniesie się do Hiszpanii

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt sprowadzi Trenta Alexandra-Arnolda

Real Madryt od wielu miesięcy zabiegał o transfer Trenta Alexandra-Arnolda z Liverpoolu. Według doniesień Telemadrid operacja jest już sfinalizowana, ponieważ Anglik zgodził się na podpisanie kontraktu z Królewskimi. Oczywiście można się było spodziewać takiego rozwiązania sytuacji, natomiast w ostatnich tygodniach pojawiły się informacje o rzekomych problemach w negocjacjach między stronami.

Przyjście 26-latka to jedna z najważniejszych inwestycji Królewskich, która zapewni drużynie zdecydowanie większy komfort. Trent Alexander-Arnold to uniwersalny zawodnik, odnajdujący się w grze nie tylko na prawej obronie, ale również w środku pola. To właśnie między innymi ten fakt miał zdecydować o zakontraktowaniu Anglika.

Nie jest to jednak dobra wiadomość dla całego Realu Madryt, ponieważ obecni piłkarze muszą się liczyć z większą konkurencją. W związku z tym niektórzy zawodnicą mogą opuścić szeregi Królewskich. W gronie głównych kandydatów do odejścia znalazł się Lucas Vazquez, który raczej nie zachwyca w tym sezonie.