fot. Pressfocus Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Siedem milionów euro dla Rakowa!

Raków Częstochowa po nieudanym sezonie zrobi wszystko, aby wrócić na szczyt Ekstraklasy i znów powalczyć o europejskie puchary. Niedawno potwierdzono, że na ławkę trenerską wraca Marek Papszun, czyli architekt sukcesu Medalików w ostatnich latach. Po roku przerwy znów związał się z drużyną, z którą wcześniej zdobył mistrzostwo Polski. Właściciel klubu Michał Świerczewski zapowiedział, że latem może dojść do wielu zmian w kadrze, a niewykluczone są duże transfery wychodzące.

Raków chce przeznaczyć spore pieniądze na wzmocnienia, lecz liczy się także z tym, że najpierw ktoś musi odejść. Od bardzo dawno z hitowym transferem łączony jest Vladan Kovacević, który swego czasu był blisko przenosin do Benfiki. Teraz nadarza się kolejna okazja, aby faktycznie trafić do Portugalii. Portal “Bola Na Rede” informuje, że bośniackim bramkarzem poważnie interesuje się Sporting, który złożył nawet Rakowowi ofertę w wysokości siedmiu milionów euro. To dobre pieniądze, biorąc pod uwagę wiek Kovacevicia oraz fakt, że jego kontrakt obowiązuje do połowy 2026 roku.

Sporting wypatrzył Bośniaka podczas meczów fazy grupowej Ligi Europy, kiedy to miał możliwość rywalizowania z Rakowem Częstochowa. Postawa 26-latka w europejskich pucharach zawsze była imponująca, odkąd tylko trafił do Polski.

Kovacević przeniósł się do Rakowa w 2021 roku. W sezonie 2023/2024 zaliczył we wszystkich rozgrywkach 47 występów, 17 razy zachowując czyste konto.