Mbappe polecił Realowi dwa wielkie transfery. Perez mówi „tak”

Mbappe polecił Realowi dwóch reprezentantów Francji

Kylian Mbappe nie tylko błyszczy na boisku, ale też coraz mocniej wpływa na decyzje transferowe Realu Madryt. Według najnowszych informacji Francuz przekazał władzom klubu swoje sugestie dotyczące wzmocnień defensywy. Zawodnik miał polecić dwóch reprezentacyjnych kolegów, a mianowicie Ibrahimę Konate z Liverpoolu oraz Dayota Upamecano z Bayernu Monachium.

Florentino Perez utrzymuje z Mbappe dobry kontakt i wysłuchał jego opinii. Napastnik Los Blancos miał podkreślić, że obaj obrońcy należą do czołówki na świecie, a ich styl gry idealnie pasuje do wymagań Realu. Co więcej, zarówno Konate, jak i Upamecano wciąż nie przedłużyli kontraktów z obecnymi klubami, więc już od stycznia będą mogli negocjować przyszłość na własnych warunkach.

Real chce wykorzystać tę sytuację, bo w Madrycie zaczęto myśleć o przebudowie defensywy. Antonio Rudiger i David Alaba przekroczyli już trzydziestkę, a ich umowy również wygasają w 2026 roku. Klub rozważa więc sprowadzenie młodszych i bardziej perspektywicznych zawodników, którzy mogliby zastąpić doświadczony duet. Ponadto Xabi Alonso miał poprosić o solidne wzmocnienie środka obrony jeszcze przed kolejnym sezonem.

Dla Realu transfery Konate i Upamecano byłyby świetną okazją rynkową, zwłaszcza jeśli mogliby przyjść jako wolni zawodnicy. Obaj mają po 26 lat, są w szczycie formy i doskonale znają Mbappe z reprezentacji Francji, co ułatwiłoby im aklimatyzację w Madrycie.