Mbappe ma dość! Nie będzie szedł Realowi na kolejne ustępstwa

08:30, 4. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  L'Equipe

Kylian Mbappe w ostatnim czasie grał z poważnym urazem. Nie zamierza już poświęcać się dla Realu Madryt. Gwiazdor wróci na boisko, gdy będzie w pełni zdrowy - ujawnia "L'Equipe".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe musi wyzdrowieć. Zagrożony jest mundial

Kylian Mbappe opuścił dwa ostatnie mecze Realu Madryt. Przeciwko Getafe nie było go nawet na trybunach, gdyż w tym czasie przebywał w Paryżu. Za zgodą klubu podjął się dodatkowych badań, tak aby lepiej ocenić stan kontuzjowanego kolana. Z problemem zdrowotnym zmaga się od grudnia, lecz mimo tego notował kolejne występy w barwach Królewskich. Francuskie media piszą o szokującej decyzji sztabu medycznego, który nie odstawił go od gry.

Data powrotu Mbappe na boisko pozostaje nieznana. Real liczył, że będzie dostępny chociażby w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Czy faktycznie tak będzie? „L’Equipe” nie przesądza, natomiast pisze o przełomie, jeśli chodzi o jego sytuację.

Mbappe obawia się, że przyspieszony powrót do gry może skutkować pogłębioną kontuzją, a co za tym idzie – utratą nawet tegorocznych mistrzostw świata. Nie zamierza do tego dopuścić. Francuz nie będzie dłużej poświęcał się dla drużyny i zagra dopiero, gdy będzie na to w pełni gotowy.

Absencja Mbappe nie działa na korzyść Realu, który pod jego nieobecność przegrał na Santiago Bernabeu z Getafe. Wcześniej wyeliminował Benficę w Lidze Mistrzów, choć miał spore problemy.