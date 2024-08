Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: M'Bala Nzola

M’Bala Nzola o krok od RC Lens

W ubiegłorocznym letnim okienku transferowym M’Bala Nzola zdecydował się opuścić szeregi Spezii i dołączyć do Fiorentiny. Klub ze Stadio Artemio Franchi wiązał ogromne nadzieje z przyjściem bramkostrzelnego napastnika, ale jego roczny pobyt we Florencji okazał się kompletną klapą. Teraz „Viola” nie wiąże z reprezentantem Angoli przyszłości i liczy na rozstanie.

M’Bala Nzola prawdopodobnie zatem latem zmieni barwy klubowe. Jak się okazuje, znalazł się chętny na pozyskanie 27-letniego napastnika. Jak informuje Nicolo Schira, tym klubem jest RC Lens. Francuzi doszli już do porozumienia z samym zawodnikiem odnośnie przyszłego kontraktu. Ma on obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku.

Potencjalna transakcja jednak zawiera haczyk. RC Lens bowiem chce wypożyczyć reprezentanta Angoli z obowiązkiem wykupu. Koszt rocznego pozyskania ma wynieść milion euro, natomiast przyszły transfer miałby kosztować 9 milionów euro. Francuzi jeszcze nie porozumieli się z włoską stroną , ale włoski dziennikarz przekonuje, że prowadzone są zaawansowane rozmowy.

M’Bala Nzola w poprzednim sezonie rozegrał aż 47 spotkań pod okiem Vincenzo Italiano. Spora liczba występów jednak nie miała przełożenia w statystykach. Reprezentant Angoli bowiem zdołał tylko siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć pięć asyst. Fiorentina oczekiwała znacznie lepszych liczb od 27-latka.

Sprawdź także: Chelsea oddała obrońcę za darmo. Przeniósł się do Ligue 1