MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Malang Sarr

Oficjalnie: Malang Sarr dołączył do RC Lens

RC Lens za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz zweryfikowanych mediów społecznościowych poinformowało o sprowadzeniu na zasadzie wolnego transferu Malanga Sarra. Środkowy obrońca najpierw pozytywnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się z nowym pracodawcą dwuletnim kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku. Umowa zawiera opcję przedłużenia.

25-letni stoper dołączył do zespołu Les Artesiens za darmo, ponieważ wcześniej za porozumieniem stron rozstał się z Chelsea. Dla francuskiego zawodnika jest to powrót do Ligue 1, gdzie przeżywał najlepszy okres w swojej karierze. Malang Sarr występował w koszulce drużyny The Blues od sierpnia 2020 roku, gdy trafił do Londynu z OGC Nice. Pobyt filigranowego defensora na Stamford Bridge był nieudany.

𝗠𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗦𝗮𝗿𝗿, nouvel athlète débloqué ✅



Défenseur expérimenté et polyvalent gaucher, celui qui portera le numéro 20 s'est engagé avec le Racing jusqu’en 2026. ✍️#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) July 26, 2024

Mierzący 183 centymetry wzrostu obrońca w barwach Chelsea rozegrał bowiem łącznie zaledwie 21 meczów i nie zyskał zaufania trenera. Wciąż perspektywiczny stoper sezon 2020/2021 spędził na wypożyczeniu w FC Porto, a w kampanii 2022/2023 czasowo przebywał w AS Monaco.

Warto dodać, że Malang Sarr na boiskach francuskiej ekstraklasy pojawił się 115 razy, zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Piłkarz teraz będzie miał okazję jeszcze poprawić ten bilans.

RC Lens w poprzednim sezonie zajęło 7. miejsce w tabeli Ligue 1. Przypomnijmy, że na co dzień w tej ekipie gra między innymi etatowy reprezentant Polski – Przemysław Frankowski.