Napoli szuka następcy gwiazdy. Planuje osłabić ligowego rywala.

SSC Napoli szuka następcy Stanislava Lobotki, który latem może zmienić otoczenie. Jak dowiedział się Ekrem Konur, uwagę mistrzów Włoch przykuł Stanislav Lobotka.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte - trener SSC Napoli

Maximo Perrone celem transferowym SSC Napoli

Stanislav Lobotka nie odejdzie z SSC Napoli w zimowym okienku transferowym, jednak najbliższego lata jego przynależność klubowa może się zmienić. Kontrakt łączący obie strony obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a włodarze spod Wezuwiusza posiadają opcję przedłużenia umowy o kolejny sezon. Mimo to sam zawodnik coraz poważniej rozważa rozpoczęcie nowego wyzwania poza Neapolem.

Władze włoskiego klubu muszą więc przygotować się na ewentualne odejście kluczowego pomocnika i już teraz analizują możliwe scenariusze na przyszłość. Mistrzowie Serie A bacznie monitorują rynek w poszukiwaniu potencjalnego następcy 31-letniego Słowaka.

Jak informuje Ekrem Konur, w buty Stanislava Lobotki mógłby wejść Maximo Perrone. Napoli uważnie obserwuje sytuację gwiazdki Como 1907 w kontekście kolejnej kampanii. 23-letni Argentyńczyk imponuje regularnością oraz dojrzałością na włoskich boiskach, czym przyciągnął uwagę skautów spod Wezuwiusza, którzy widzą w nim zawodnika gotowego na większe wyzwania.

Perrone z powodzeniem występuje w barwach zespołu Larianich od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Stadio Giuseppe Sinigaglia z Manchesteru City. Początkowo grał w Como na zasadzie wypożyczenia, a przed obecnym sezonie został wykupiony za 13 milionów euro. Jednokrotny reprezentant Argentyny w tej kampanii rozegrał 20 spotkań, zdobył 2 bramki i zanotował 3 asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na około 25 milionów euro.