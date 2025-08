Man City zatrzyma gwiazdę. Pomocnik odrzucił lukratywne oferty

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Mateo Kovacić odmówił saudyjskim klubom

Mateo Kovacić znalazł się na celowniku kilku nieujawnionych z nazwy klubów z Arabii Saudyjskiej, które widzą w nim idealne wzmocnienie swojego środka pola. Według medialnych doniesień 31-letni pomocnik otrzymał już kilka konkretnych ofert, które opiewają na ogromne sumy – zarówno dla niego, jak i Manchesteru City. Saudyjskie drużyny są gotowe zaproponować mu lukratywny kontrakt, który uczyniłby go jednym z najlepiej opłacanych zawodników w tamtejszej Saudi Pro League.

Jak podaje Fabrizio Romano, Mateo Kovacić nie jest jednak zainteresowany transferem do Arabii Saudyjskiej. Chorwat chce bowiem kontynuować swoją karierę w zespole Obywateli, gdzie czuje się dobrze i ma szansę na dalsze sukcesy. Co więcej, Pep Guardiola również nie zamierza rezygnować z doświadczonego pomocnika, tym bardziej że tego lata Etihad Stadium opuścił Kevin De Bruyne. Szkoleniowiec ekipy The Citizens ceni Mateo Kovacicia, który ma pełne wsparcie włodarzy oraz trenera angielskiego klubu.

31-letni piłkarz przeniósł się do Manchesteru City latem 2023 roku z Chelsea. W swoim debiutanckim sezonie wygrał mistrzostwo Anglii. Wcześniej reprezentował barwy takich klubów jak Real Madryt, Inter Mediolan i Dinamo Zagrzeb. Na koncie ma pięć triumfów w Lidze Mistrzów oraz 110 występów w reprezentacji Chorwacji, z którą zdobył srebrny i brązowy medal mistrzostw świata. Podsumowując, pomimo kuszących ofert z Bliskiego Wschodu, Mateo Kovacić jest skoncentrowany na dalszej grze w drużynie Obywateli.