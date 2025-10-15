Maresca pożegna się z Chelsea? Włoski gigant chce go u siebie!

Enzo Maresca jest uważany za głównego kandydata na nowego trenera Juventusu. Włoski gigant przygląda się rodakowi, który obecnie pracuje w Chelsea - informuje Matteo Moretto.

fot. Sipa US Na zdjęciu: Enzo Maresca

Juventus śledzi sytuację trenera Chelsea. To główny kandydat

Juventus po pożegnaniu Massimiliano Allegriego wytypował na nowego trenera Thiago Mottę, ale kompletnie nie trafił z tym wyborem. Po zaledwie kilku miesiącach doszło do kolejnej zmiany – drużynę przejął Igor Tudor, który dokończył miniony sezon i został na dłużej. Jego umowa obowiązuje do 2027 roku, a ta kampania układa się dość dobrze. Stara Dama nie przegrała jeszcze ani jednego spotkania, ale zdecydowanie za często remisuje, a dodatkowo jej gra pozostawia wiele do życzenia.

Póki co Tudor jest bezpieczny, a w Turynie nie myśli się o jego zwolnieniu. Gdyby w dłuższej perspektywie jednak zespół się nie rozwijał, wówczas ruszą prace nad zatrudnieniem jego następcy. Matteo Moretto twierdzi, że wysoko na liście kandydatów znajduje się Enzo Maresca, obecny szkoleniowiec Chelsea.

Maresca po epizodzie w sztabie szkoleniowym Pepa Guardioli przejął Leicester City, z którym awansował do Premier League. Niezwłocznie wypatrzyła go wówczas Chelsea, gdzie pracuje od lipca 2024 roku. Debiutancki sezon był niezły, bowiem The Blues wrócili do Ligi Mistrzów, a w dodatku latem sensacyjnie zdobyli Klubowe Mistrzostwa Świata.

Włoch ma umowę ważną do 2029 roku, ale Chelsea jest znana z kontrowersyjnych decyzji i częstych zmian na ławce trenerskiej. Juventus widzi go u siebie i spróbuje go przekonać do zmiany klubu, jeśli Tudor nie zapracuje na szansę w dłuższym wymiarze czasowym.