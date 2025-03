Rashford wyczekuje ofert. Aston Villa nie jest przekonana

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford czeka. Przyszłość niewyjaśniona

Marcus Rashford nie przypadł do gustu Rubenowi Amorimowi, który pod koniec 2024 roku odstawił go od kadry meczowej. Szkoleniowiec przekonywał, że to decyzja z korzyścią dla zespołu i nie zamierza z niej rezygnować. Gwiazdor zrozumiał, że jedynym rozwiązaniem jest dla niego odejście z Manchesteru United. Podczas zimowego okienka poszukiwał nowego klubu. Zgłosiły się po niego takie ekipy, jak Milan czy Borussia Dortmund, które ostatecznie rezygnowały z przyczyn finansowych. Z okazji skorzystała w końcu Aston Villa, sprowadzając Anglika w ramach wypożyczenia do końca obecnego sezonu.

Na Villa Park Rashford stopniowo się odbudowuje. W dziewięciu meczach uzbierał cztery asysty i zebrał dobre opinie. Może także liczyć na przychylność kibiców i sztabu szkoleniowego. Wciąż nie pokazał jeszcze na tyle, aby Aston Villa zdecydowała się go wykupić. Kwota uwzględniona w umowie wynosi 40 milionów funtów.

Aston Villa przeanalizuje występy Rashforda i pod koniec sezonu podejmie konkretną decyzję. Z wyborem nie spieszy się oczywiście również sam napastnik. Wiadomo, że nie wróci do Manchesteru United, ale może jeszcze wybrać inny klub. Cierpliwie wyczekuje ofert, tak aby móc podjąć najlepszą decyzję. Jego marzeniem jest gra dla Barcelony, a zimą był w zasięgu jej radarów. Nie zdecydowano się jednak na konkretny ruch.