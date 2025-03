fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Aston Villa powalczy o korzystniejsze warunki

Marcus Rashford w pierwszej części sezonu wdał się w konflikt z Rubenem Amorimem, który odstawił go od kadry meczowej. Portugalski szkoleniowiec pozostawał przy swoim, zapewniając, że jest to decyzja z korzyścią dla całego zespołu. Gwiazdor zrozumiał, że jedyną opcją na powrót do regularnej gry jest opuszczenie Old Trafford. Zimą poszukiwał klubu, ciesząc się dużym zainteresowaniem. Ostatecznie dołączył do Aston Villi, która wypożyczyła go do końca sezonu 2024/2025.

Na Villa Park Rashford stopniowo się odbudowuje. Jego występy są chwalone przez sztab szkoleniowy oraz kibiców. Otrzymał nawet powołanie do reprezentacji Anglii na marcowe zgrupowanie. Skrzydłowy konsekwentnie pracuje nad formą, choć ma świadomość, że do Manchesteru United już nie wróci. Ten rozdział jest definitywnie zamknięty.

Aston Villa ma możliwość wykupienia Rashforda za 40 milionów funtów. Jest zainteresowana pozyskaniem go na stałe, ale przeszkodą jest wysoka kwota. Zamierza więc usiąść do rozmów z Manchesterem United, tak aby wynegocjować korzystniejsze warunki. To jedyna możliwość, aby Anglik definitywnie opuścił Old Trafford.

Rashford jest bardzo drogi w utrzymaniu. Jego wynagrodzenie w zdecydowanej większość pokrywa obecnie Aston Villa, która w dłuższej perspektywie na pewno sobie z tym nie poradzi. Gwiazdor musi zmniejszyć wymagania finansowe, jeśli chce dalej grać w zespole Unaia Emery’ego.

Sprowadzenie Anglika na Villa Park byłoby bardzo kosztowną operacją. Rashford w Manchesterze United zarabia 325 tysięcy funtów tygodniowo. W trakcie wypożyczenia do Aston Villi klub z Birmingham pokryje do 90% jego wynagrodzenia, w zależności od występów zawodnika.

Aston Villa nie jest gotowa płacić takiej tygodniówki Rashfordowi na stałe. Anglik musiałby więc zgodzić się na obniżkę wynagrodzenia, gdyby miał związać się z The Villans na stałe. Na wiążące decyzje w sprawie przyszłości 27-latka przyjdzie nam poczekać do zakończenia sezonu 2024/2025.