Rashford nie dla Barcelony? Bliżej mu do tego klubu

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford coraz bliżej pozostania w Premier League

Marcus Rashford przebywa obecnie na półrocznym wypożyczeniu w Aston Villi. Pierwsza część sezonu była dla niego kompletnie nieudana. Po zmianie trenera wpadł w konflikt z Rubenem Amorimem, który odstawił go od kadry meczowej. Ta sytuacja się przeciągała, więc gwiazdor zrozumiał, że w Manchesterze United nie ma już dla niego miejsca. Podczas zimowego okienka poszukiwał możliwości opuszczenia Old Trafford. Na radarach miało go wiele uznanych europejskich klubów, ale przeszkodą okazało się zbyt wysokie wynagrodzenie. Ostatecznie sprowadziła go Aston Villa, która zgodziła się na półroczne wypożyczenie. W umowie uwzględniono opcję wykupu za 40 milionów funtów.

Na Villa Park Rashford konsekwentnie się odbudowywał. Z jego występów zadowolony był sztab szkoleniowy na czele z Unaiem Emerym, stawiając na niego regularnie. Dla Anglika ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż w nowym klubie wyraźnie odżył.

Przyszłość Rashforda pozostaje jednak niewyjaśniona. Od kilku miesięcy łączy się go z Barceloną, która dla niego samego uchodziła za preferowany wybór. Gwiazdor był bardzo zainteresowany przenosinami do Katalonii i współpracą z Hansim Flickiem. Wiadomo jednak, że Blaugrana skupia się na innych kandydatach, a Rashford jest tylko jedną z wielu alternatyw.

Miało to wpłynąć na zmianę nastawienia. „Daily Express” twierdzi, że w tym momencie faworytem znów jest Aston Villa. Rashford ceni współpracę z Emerym i jest otwarty na jej kontynuowanie. Preferuje pozostanie w Premier League nad przenosinami do innego kraju.