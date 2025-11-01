Marco Verratti zaoferowany europejskiej potędze

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Marco Verratti

Juventus nie wyklucza pozyskania Marco Verrattiego

Marco Verratti od połowy 2023 roku występuje w Katarze. Najpierw reprezentował barwy Al-Arabi SC, a obecnie gra w Al-Duhail SC, gdzie dzieli szatnię z reprezentantem Polski – Krzysztofem Piątkiem. Choć początkowo włoski pomocnik deklarował chęć spróbowania nowych wyzwań poza Europą, najnowsze doniesienia mediów sugerują, że 32-letni zawodnik tęskni za grą na najwyższym poziomie. Verratti podobno planuje wrócić do swojej ojczyzny, by ponownie rywalizować w jednej z najsilniejszych lig świata – Serie A.

Jak informuje portal „Tutto Juve”, Marco Verratti został zaoferowany Juventusowi i kilku innym włoskim klubom. Stara Dama nie wyklucza możliwości pozyskania doświadczonego pomocnika, jednak zanim podejmie decyzję, chce dokładnie sprawdzić jego aktualną kondycję fizyczną oraz poznać oczekiwania finansowe gwiazdora. Ewentualne pozyskanie 32-latka byłoby dla turyńczyków interesującą opcją, biorąc pod uwagę ich potrzebę wzmocnienia środka pola piłkarzem o ogromnym doświadczeniu i świetnej technice.

Wiele wskazuje na to, że 55-krotny reprezentant Włoch mógłby zmienić otoczenie już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Co ciekawe, mimo wielu lat kariery Verratti nigdy nie występował w Serie A – jako wychowanek Pescary Calcio grał jedynie na zapleczu włoskiej elity, czyli w Serie B. Mistrz Europy z 2021 roku największe sukcesy odnosił w Paris Saint-Germain, z którym aż dziewięć razy świętował zdobycie mistrzostwa Francji.