Legia pozbędzie się niewypału? Może trafić do ligowego rywala

Marco Burch może zostać wypożyczony z Legii Warszawa do Radomiaka Radom. Zieloni są zainteresowani sprowadzeniem szwajcarskiego stopera, który znajduje się na wylocie ze stołecznej ekipy - ujawnił Szymon Janczyk na łamach serwisu Weszło.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marco Burch

Marco Burch łączony z Radomiakiem Radom

Marco Burch został skreślony przez Goncalo Feio, co oznacza, że szwajcarski stoper niemal na pewno odejdzie z Legii Warszawa podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Mierzący 186 centymetrów obrońca nie sprawdził się na Łazienkowskiej, rozgrywając w obecnym sezonie tylko jeden mecz w pierwszej drużynie. Defensor występował głównie dla trzecioligowych rezerw Wojskowych. Przyszłość 24-latka powinna wyjaśnić się lada moment, a w mediach pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.

Legia Warszawa – podsumowanie rundy jesiennej [WIDEO]

Jak poinformował Szymon Janczyk z portalu “Weszło”, Marco Burch ostatecznie może zmienić klub wewnątrz PKO BP Ekstraklasy. Zainteresowanie defensorem wykazuje bowiem Radomiak Radom, który chciałby wypożyczyć młodzieżowego reprezentanta Szwajcarii. Zieloni potrzebują poważnego wzmocnienia linii obrony i dlatego skierowali swój wzrok na dostępnego na rynku stopera Legii Warszawa. Taki transfer wchodzi w grę, aczkolwiek jeszcze nic nie jest przesądzone.

Marco Burch przeprowadził się do stołecznej drużyny we wrześniu 2023 roku. Przy Łazienkowskiej wiązano z tym zawodnikiem spore nadzieje, o czym świadczy fakt, że zapłacono za niego sporą kwotę, bo aż 650 tysięcy euro. Wychowanek FC Luzern nie spełnił jednak pokładanych w nim oczekiwań. Warto dodać, że oprócz Marco Burcha, przed rundą wiosenną Legię Warszawa ma opuścić również Juergen Celhaka. Obaj piłkarze nie polecą na obóz przygotowawczy do Hiszpanii.