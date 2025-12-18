Crystal Palace podjęło decyzję ws. Guehiego. Co na to giganci?

Marc Guehi najprawdopodobniej nie zmieni otoczenia w styczniowym okienku transferowym. - Myślę, że wypełni swój kontrakt i zostanie z nami do końca sezonu - powiedział trener Crystal Palace, Oliver Glasner, cytowany przez gazetę The Standard.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Marc Guehi zostanie w Crystal Palace do końca sezonu

Kontrakt Marca Guehiego z Crystal Palace obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co sprawia, że środkowy obrońca stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku. 25-letni stoper wzbudza ogromne zainteresowanie czołowych europejskich zespołów i może wręcz przebierać w ofertach.

Sam piłkarz miał już poinformować władze londyńskiego klubu, że nie zamierza przedłużać wygasającej umowy. To oznacza, iż Crystal Palace stanie przed wyborem: sprzedaż zimą za niższą kwotę lub utrata zawodnika latem na zasadzie wolnego transferu.

Coraz więcej wskazuje jednak na to, że spełni się drugi scenariusz. Włodarze klubu z Selhurst Park chcą zatrzymać swojego lidera defensywy do końca trwającego sezonu. Takie stanowisko potwierdził szkoleniowiec ekipy Orłów, Oliver Glasner. – Myślę, iż Marc Guehi wypełni swój kontrakt – powiedział na ostatniej konferencji prasowej trener Crystal Palace, cytowany przez brytyjski dziennik „The Standard”.

26-krotny reprezentant Anglii, którym interesują się między innymi Bayern Monachium oraz Manchester City, występuje w barwach zespołu The Eagles od lipca 2021 roku. Wówczas został wykupiony z Chelsea za ponad 23 miliony euro. Guehi pełni aktualnie funkcję kapitana drużyny Orłów, dla której rozegrał 180 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 8 asyst. W swojej gablocie ma Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty.