Liverpool szuka nowego stopera. Znane nazwiska na liście kandydatów

08:07, 26. listopada 2025 09:02, 26. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  CaughtOffside.com

Liverpool podczas nadchodzącego zimowego okienka transferowego chce sprowadzić nowego stopera. Na liście kandydatów angielskiego klubu znajduje się kilka nazwisk - poinformowała brytyjska strona CaughtOffside.com.

Marc Guehi
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Nie tylko Marc Guehi. Liverpool przeczesuje rynek

Liverpool planuje podczas nadchodzącego zimowego okienka transferowego zakontraktować nowego środkowego obrońcę. Angielski klub od dłuższego czasu poważnie rozważa wzmocnienie formacji defensywnej i wszystko wskazuje na to, że odpowiednie działania zostaną podjęte już w styczniu.

Arne Slot, trener ekipy The Reds, dostrzega bowiem potrzebę zwiększenia rywalizacji w obronie, zwłaszcza przy dużej intensywności gry oraz częstych rotacjach w zespole. Holender uważa, że dodatkowy stoper może okazać się kluczowy w drugiej części sezonu.

Na szczycie listy życzeń Liverpoolu znajduje się Marc Guehi z Crystal Palace, choć konkurencja w walce o podpis Anglika jest wyjątkowo duża. 23-letni obrońca od wielu miesięcy wzbudza zainteresowanie czołowych europejskich ekip, co utrudnia Czerwonym realizację tego priorytetowego transferu.

Z tego względu mistrzowie Premier League przygotowali listę alternatywnych kandydatów, obejmującą kilku uznanych defensorów. Klub z Anfield Road chce być gotowy na każdą ewentualność, aby zimą nie zostać bez wartościowego wzmocnienia.

Wśród potencjalnych opcji wymienia się takie nazwiska jak Goncalo Inacio ze Sportingu Lizbona, Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund czy Antonio Silva z Benfiki Lizbona. Na liście Liverpoolu znajdują się również Joel Ordonez z Club Brugge, Dayot Upamecano z Bayernu Monachium, Alessandro Bastoni z Interu Mediolan, Sven Botman z Newcastle United oraz Ezri Konsa z Aston Villi. Każdy z tych zawodników mógłby wnieść do drużyny The Reds sporo jakości i zwiększyć głębię składu w decydującej fazie rozgrywek.