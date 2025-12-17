Ter Stegen ma opcję z Premier League. Barcelona chce pozbyć się bramkarza

Marc-Andre ter Stegen może opuścić Barcelonę w poszukiwaniu regularnej gry. Zainteresowanie 33-letnim bramkarzem wykazuje między innymi Newcastle United - donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Newcastle United zainteresowane Markiem-Andre ter Stegenem

Marc-Andre ter Stegen najprawdopodobniej nie będzie mógł liczyć na regularne występy w Barcelonie. Niemiecki bramkarz wrócił już do gry po siedmiomiesięcznej przerwie spowodowanej poważną kontuzją, jednak jego sytuacja w katalońskim klubie pozostaje skomplikowana. Trener mistrzów Hiszpanii – Hansi Flick – jasno bowiem zaznaczył, że numerem jeden między słupkami ekipy Blaugrany jest obecnie Joan Garcia, co znacząco ogranicza szanse doświadczonego golkipera na grę.

Jeśli Ter Stegen marzy o wyjeździe na mistrzostwa świata, musi regularnie występować w pierwszym składzie. Z tego powodu Niemiec poważnie rozważa zmianę otoczenia. Jak informuje Ekrem Konur, jego sytuację uważnie monitoruje między innymi Newcastle United, które szuka wzmocnienia między słupkami.

Przenosiny do Premier League mogłyby być dla bramkarza bezpiecznym oraz atrakcyjnym rozwiązaniem. Ze względu na bardzo wysoką pensję Marka-Andre ter Stegena najbardziej realnym scenariuszem wydaje się wypożyczenie.

44-krotny reprezentant Niemiec jest wychowankiem Borussii Monchengladbach, z której w 2014 roku trafił do Barcelony. W barwach katalońskiego giganta rozegrał 423 spotkania, wpuścił 416 bramek i zachował 176 czystych kont. Zdobył sześć mistrzostw Hiszpanii, sześć Pucharów Króla oraz Ligę Mistrzów. Według fachowego portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi aktualnie około siedmiu milionów euro.