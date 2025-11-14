Ter Stegen odejdzie z Barcelony? Może obrać sensacyjny kierunek

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Besiktas Stambuł zainteresowany Markiem-Andre ter Stegenem

Marc-Andre ter Stegen jest już bliski powrotu na boisko, ponieważ jego rehabilitacja po kontuzji pleców powoli dobiega końca. Jednak wszystko wskazuje na to, że niemiecki bramkarz nie będzie mógł liczyć na rolę podstawowego zawodnika w Barcelonie, gdyż Hansi Flick preferuje stawiać na Joana Garcię. W związku z tym przyszłość Ter Stegena w katalońskim klubie stoi pod dużym znakiem zapytania, mimo statusu jednego z najbardziej zasłużonych piłkarzy w drużynie Blaugrany.

33-letni golkiper oczywiście chce pojechać na mistrzostwa świata w 2026 roku, lecz aby otrzymać powołanie, musi regularnie występować. Dlatego mierzący 187 centymetrów bramkarz rozważy wypożyczenie do innego klubu w najbliższym zimowym okienku transferowym. Jak podaje w piątkowy poranek turecki dziennik „Fanatik”, jedną z ekip najbardziej zainteresowanych czasowym sprowadzeniem Niemca jest Besiktas Stambuł, który szuka wzmocnienia między słupkami.

Doświadczony golkiper jest łączony również z Manchesterem United, Chelsea, Tottenhamem Hotspur, Newcastle United oraz AS Monaco. Ter Stegen to wychowanek Borussii Moenchengladbach, z której w 2014 roku trafił do Barcelony. W barwach zespołu Dumy Katalonii rozegrał łącznie 422 spotkania, zdobywając m.in. sześć tytułów mistrza Hiszpanii i jedną Ligę Mistrzów. 44-krotny reprezentant Niemiec ma ważną umowę z hiszpańskim klubem do 30 czerwca 2028 roku.