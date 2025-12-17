Manchester United rozstanie się z pomocnikiem. Wyląduje w Ligue 1?

Manuel Ugarte najprawdopodobniej opuści Manchester United w styczniowym oknie transferowym. Jak donosi serwis Jeunes Footeux, urugwajski pomocnik może zostać wypożyczony do Nicei, która ma tych samych właścicieli co gigant z Wysp Brytyjskich.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manuel Ugarte może przenieść się do Nicei

Manchester United planuje przebudowę środka pola już podczas nadchodzącego zimowego okienka transferowego. Czerwone Diabły monitorują sytuację takich zawodników jak Carlos Baleba, Elliott Anderson, Adam Wharton, Conor Gallagher czy Ruben Neves. Aby jednak sprowadzić jednego z wymienionych pomocników, klub z Old Trafford musi najpierw zrobić miejsce w obecnej kadrze.

Jak informuje serwis „Jeunes Footeux”, w związku z planowanymi zmianami Manuel Ugarte może opuścić Manchester United w najbliższych tygodniach. Realnym scenariuszem jest wypożyczenie 24-letniego Urugwajczyka do Nicei, która posiada tych samych właścicieli co angielski gigant. Taki ruch mógłby pomóc defensywnemu pomocnikowi w odbudowie formy na boiskach Ligue 1.

33-krotny reprezentant Urugwaju występuje w barwach ekipy Red Devils od sierpnia 2024 roku, kiedy trafił na Old Trafford za 50 milionów euro z Paris Saint-Germain. Były piłkarz Sportingu Lizbona w obecnym sezonie rozegrał jedynie 11 spotkań, nie notując bramki ani asysty, a na murawie spędził zaledwie 359 minut. Jego wartość rynkowa szacowana jest na około 30 milionów euro, natomiast kontrakt między stronami obowiązuje do 2029 roku.