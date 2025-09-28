Chelsea na zakupach w Turynie. Chce pomocnika Juventusu

Chelsea nie wyklucza złożenia oferty za Manuela Locatellego w jednym z najbliższych okienek transferowych. Londyńczycy musieliby zmierzyć się z ogromną konkurencją w walce o podpis pomocnika Juventusu - podaje brytyjski serwis CaughtOffside.com.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Manuel Locatelli na radarze Chelsea

Chelsea uważnie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu zawodników, którzy w niedalekiej przyszłości mogliby realnie wzmocnić skład drużyny prowadzonej przez Enzo Mareskę. Londyńczycy od dłuższego czasu borykają się z problemami w środku pola, dlatego priorytetem angielskiego klubu jest sprowadzenie klasowego pomocnika. Jak dowiedział się portal „CaughtOffside.com”, na celowniku giganta Premier League znalazł się kapitan Juventusu – Manuel Locatelli – jeden z najbardziej cenionych włoskich piłkarzy.

Zainteresowanie 32-krotnym reprezentantem Italii jest ogromne, co sprawia, że Chelsea musi przygotować się na trudną rywalizację. Według medialnych doniesień o podpis Locatellego starają się również Newcastle United, Aston Villa, West Ham United oraz Bayer Leverkusen. Londyński kierunek wydaje się jednak najbardziej atrakcyjny spośród wymienionych. Chelsea bez wątpienia dysponuje dużymi możliwościami finansowymi i planem sportowym, co może przekonać zawodnika do przeprowadzki na Stamford Bridge.

Manuel Locatelli przeniósł się do Juventusu w 2021 roku z Sassuolo Calcio. Początkowo występował w barwach zespołu Bianconerich na zasadzie wypożyczenia, a dwa lata później został wykupiony za kwotę blisko 40 milionów euro. Od tamtej pory dla ekipy Starej Damy rozegrał łącznie 188 spotkań, zdobywając 6 bramek oraz notując 15 asyst. Jego obecna wartość rynkowa szacowana jest na około 30 milionów euro, zaś kontrakt obowiązuje do 2028 roku. Jeśli Chelsea zdołałaby dopiąć ten transfer, to 27-letni pomocnik po raz pierwszy opuściłby swoją ojczyznę. Czas pokaże, czy taka transakcja ostatecznie dojdzie do skutku.