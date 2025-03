Manchesteru United poluje na gwiazdę. Transfer za 80 mln euro coraz bliżej

Kenan Yildiz może wkrótce zmienić Juventus na Manchester United. Według "TEAMtalk" klub z Old Trafford rozpoczął już wstępne rozmowy, a cena 80 mln euro nie jest dla Anglików problemem.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Yildiz opuści Juventus? Manchester United gotowy zapłacić fortunę za talent z Turynu

Kenan Yildiz wzbudza coraz większe zainteresowanie europejskich gigantów. Po pierwszych informacjach o zakusach Aston Villi, teraz do gry wkroczył Manchester United. Jak podaje “TEAMtalk”, Czerwone Diabły skontaktowały się zarówno z Juventusem, jak i agentem zawodnika, Jorge Mendesem, by omówić możliwość transferu młodego gwiazdora.

Juventus wycenia swojego utalentowanego piłkarza na około 80 milionów euro. Dla Manchesteru United taka kwota nie stanowi bariery – klub z Old Trafford zapłacił podobną sumę Atalancie za Rasmusa Hojlunda. Co istotne, Juve nie traktuje Yildiza jako zawodnika nietykalnego, zwłaszcza gdyby nie udało się awansować do Ligi Mistrzów. W takim przypadku byłoby dużo bardziej otwarte na rozmowy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Yildiz, który może grać na kilku pozycjach – jako skrzydłowy, ofensywny pomocnik lub nawet w ataku – zdobył w tym sezonie już sześć bramek i zaliczył cztery asysty w 41 meczach dla Bianconerich. Jego wszechstronność oraz potencjał przyciągają uwagę największych klubów Europy.

Urodzony i wychowany w Niemczech reprezentant Turcji trafił do Juventusu latem 2022 roku z akademii Bayernu Monachium całkowicie za darmo. Szybko awansował przez kolejne szczeble młodzieżowych drużyn Juventusu, a w obecnym sezonie powierzono mu zaszczytny numer 10 oraz przedłużono kontrakt do czerwca 2029 roku.

Pomimo długiej umowy Juventus może zdecydować się na sprzedaż, jeśli otrzyma ofertę na poziomie oczekiwanych 80 milionów euro. Manchester United jest gotowy podjąć to wyzwanie.