Bruno Fernandes otrzymał konkretne zapewnienie od Manchesteru United. Angielski gigant nie pozwoli mu odejść. Zrobi wszystko, aby ten przedłużył umowę - ujawnia "Daily Mail".

Fernandes największą wartością Manchesteru United

Manchester United jest na dobrej drodze, by powrócić po tym sezonie do Ligi Mistrzów. Zajmuje miejsce na podium Premier League, wyraźnie poprawiając wyniki pod wodzą Michaela Carricka. Oczywiście liderem drużyny dalej jest Bruno Fernandes, bez którego trudno wyobrazić sobie zwycięstwa Czerwonych Diabłów. Kibice czekają na konkretne wieści w sprawie jego przyszłości. Gwiazdor nie wyklucza odejścia, ciesząc się zainteresowaniem ze strony Saudyjczyków. To właśnie z Arabii Saudyjskiej minionego lata dotarła lukratywna oferta, którą Manchester United dość poważnie rozważał.

Fernandes ma za złe władzom angielskiego klubu, że te myślały o jego sprzedaży. Bierze to pod uwagę w kontekście nadchodzącej decyzji. Manchester United zrozumiał natomiast, że był to błąd, dlatego teraz chce go zatrzymać za wszelką cenę. „Daily Mail” ujawnia, że Portugalczyk poznał już plany działaczy, którzy są w jego sprawie jednomyślni.

Manchester United zamierza przedłużyć umowę z Fernandesem, nawet jeśli wiąże się to z olbrzymim wydatkiem na jego wynagrodzenie. Zrobi wszystko, byle tylko przekonać go do pozostania na Old Trafford.

W ostatnich latach Fernandes był najlepszym piłkarzem Manchesteru United. Podobnie jest też w obecnym sezonie. W 27 ligowych meczach uzbierał 7 bramek oraz 16 asyst.