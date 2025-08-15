Manchester United nie wiąże przyszłości z Jadonem Sancho. Anglik wkrótce powinien zawitać na boiska Serie A. Czerwone Diabły dały bowiem zgodę na transfer skrzydłowego do AS Romy - donosi "The Telegraph".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho o krok od AS Romy

Manchester United już w niedzielę rozegra pierwszy mecz w nowym sezonie Premier League. Tego dnia ekipę Rubena Amorima czeka niezwykle trudne wyzwanie, ponieważ czeka ich starcie z Arsenalem. Czerwone Diabły jeszcze nie zamknęły składu. Planowane bowiem są kolejne ruchy kadrowe. W tym m.in. rozstanie z Jadonem Sancho.

Ostatnio wiele się mówiło o Angliku w kontekście przeprowadzki do Serie A. Zawodnik Manchesteru United znalazł się bowiem na celowniku AS Romy. Tymczasem w tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „The Telegraph”. Otóż transfer 25-latka do Giallorossich faktycznie może dojść do skutku. Czerwone Diabły dały bowiem zielone światło na ten ruch.

Jadon Sancho zatem ma w tej chwili wielką okazję dołączyć na boiska Serie A. W zasadzie od początku letniego okienka transferowego mówiło się o piłkarzu Manchesteru United w kontekście przeprowadzki do Włoch. Juventus i SSC Napoli wykazywali poważne zainteresowanie Anglikiem. Skrzydłowy finalnie jednak może wzmocnić AS Romę.

W minionym sezonie Jadon Sancho był wypożyczony do Chelsea. Anglik w barwach The Blues rozegrał 41 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie pięć trafień, a także aż 10 asyst.