Sancho coraz bliżej Serie A! Na stole 20 milionów funtów

Jadon Sancho może kontynuować karierę w Serie A. Manchester United nie wiąże z nim przyszłości, a oficjalną ofertę złożyła AS Roma - informuje Fabrizio Romano.

fot. Nicolò Campo Na zdjęciu: Jadon Sancho

AS Roma złożyła ofertę. Sancho na wylocie z Manchesteru United

Manchester United nie wiąże przyszłości z Jadonem Sancho, który w minionym sezonie przebywał na wypożyczeniu w Chelsea. Choć The Blues zawarli w umowie obowiązkowy wykup, zrezygnowali z niego, płacąc karę i odsyłając skrzydłowego na Old Trafford. Ruben Amorim nie zdecydował się jednak na przywrócenie go do drużyny, więc czeka go kolejny transfer.

Anglik pierwotnie liczył, że pozostanie w Premier League, ale zabrakło konkretnego zainteresowania. Takowego pojawiło się natomiast ze strony klubów Serie A. Do konkretów przeszła AS Roma, która złożyła Manchesterowi United ofertę transferu definitywnego za 20 milionów funtów. Rzymianie są ponadto otwarci na wypożyczenie z opcją wykupu, jeśli Czerwone Diabły będą oczekiwać znacznie większych pieniędzy.

Decyzja należy do angielskiego giganta oraz samego zawodnika, który jeszcze nie odpowiedział na propozycję dołączenia do klubu Serie A. W Rzymie panuje jednak spora pewność, że gwiazdor ostatecznie wzmocni zespół.

🚨🟡🔴 AS Roma submit official bid to Manchester United to sign Jadon Sancho.



Permanent move for £20m offered while club’s also open to loan with buy clause.



Decision up to Manchester United and Sancho’s camp.



🔀 AS Roma, in contact with both Sancho and Bailey. pic.twitter.com/wq4B6MV4ha — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025

Sancho to spore obciążenie dla budżetu Manchesteru United, stąd konkretna decyzja o jego sprzedaży. Swoje zainteresowanie deklarowała także Borussia Dortmund, ale w tym przypadku problemem są właśnie finanse. AS Roma pragnie dopiąć ten transfer tak szybko, jak to możliwe.