Sancho coraz bliżej Serie A! Na stole 20 milionów funtów

AS Roma złożyła ofertę. Sancho na wylocie z Manchesteru United
Manchester United nie wiąże przyszłości z Jadonem Sancho, który w minionym sezonie przebywał na wypożyczeniu w Chelsea. Choć The Blues zawarli w umowie obowiązkowy wykup, zrezygnowali z niego, płacąc karę i odsyłając skrzydłowego na Old Trafford. Ruben Amorim nie zdecydował się jednak na przywrócenie go do drużyny, więc czeka go kolejny transfer.
Anglik pierwotnie liczył, że pozostanie w Premier League, ale zabrakło konkretnego zainteresowania. Takowego pojawiło się natomiast ze strony klubów Serie A. Do konkretów przeszła AS Roma, która złożyła Manchesterowi United ofertę transferu definitywnego za 20 milionów funtów. Rzymianie są ponadto otwarci na wypożyczenie z opcją wykupu, jeśli Czerwone Diabły będą oczekiwać znacznie większych pieniędzy.
Decyzja należy do angielskiego giganta oraz samego zawodnika, który jeszcze nie odpowiedział na propozycję dołączenia do klubu Serie A. W Rzymie panuje jednak spora pewność, że gwiazdor ostatecznie wzmocni zespół.
Sancho to spore obciążenie dla budżetu Manchesteru United, stąd konkretna decyzja o jego sprzedaży. Swoje zainteresowanie deklarowała także Borussia Dortmund, ale w tym przypadku problemem są właśnie finanse. AS Roma pragnie dopiąć ten transfer tak szybko, jak to możliwe.