Marcus Rashford to jeden z tych graczy, których przyszłość jest tematem do różnych spekulacji mediów. Ciekawe wieści na temat Anglika przekazał serwis Fichajes.net.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford i Alejandro Garnacho

Marcus Rashford kuszony przez Saudyjczyków

Marcus Rashford to 26-latek, mający kontrakt ważny z Manchesterem United do końca czerwca 2028 roku. W każdym razie ostatnio nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości. Wiadomo od dawna, że zainteresowanie zawodnikiem wykazuje Paris Saint-Germain. Okazuje się jednak, że nie tylko gigant celuje w transfer z udziałem piłkarz, o czym wieści przekazuje Fichajes.net.

Źródło podaje, że chętny na pozyskanie Rashforda jest jeden z klubów z Arabii Saudyjskiej. Klub z Old Trafford jest świadomy wartości zawodnika, więc jeśli pojawi się chętny, który wyłoży odpowiednią sumę za zawodnika, to nie będzie robić przeszkód przy ewentualnym transferze. Ekipy z Bliskiego Wschodu są podobno otwarte na to, aby wyłożyć za zawodnika nawet 100 milionów euro.

Rashford całą dotychczasową karierę piłkarską spędził w Man Utd. To wychowanek Czerwonych Diabłów. Gdyby transakcja z jego udziałem doszła do skutku, byłby to bez wątpienia koniec pewnej epoki w Manchesterze United.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Angielski piłkarz wyceniany jest dzisiaj na 60 milionów euro. W pierwszej drużynie Man Utd zawodnik jest natomiast od stycznia 2016 roku. 60-krotny reprezentant Anglii jak dotąd rozegrał 403 mecze w klubie z Olt Trafford, notując w nich 131 trafień. Ogólnie zaliczył 272 mecze w Premier League i 33 spotkania w Lidze Mistrzów.

Czytaj więcej: Manchester United ogłosił transfer nowego obrońcy