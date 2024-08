Manchester United ogłosił transfer nowego obrońcy

Manchester United na kilka dni przed startem nowego sezonu Premier League poważnie się wzmocnił. Klub z Old Trafford oficjalnie poinformował, że pozyskał Noussaira Mazraouiego.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Noussair Mazraoui

Noussair Mazraoui wzmocnił Manchester United

Manchester United w nowej kampanii chce walczyć o najwyższe cele. Celem minimum jest zapewnienie sobie miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W tym celu władze kluby sfinalizowały kilka ciekawych transferów.

Angielską ekipą wcześniej wzmocnili między innymi: Leny Yoro czy Joshua Zirkzee. Tymczasem we wtorkowy wieczór klub w oficjalnym komunikacie przekazał dwie wiadomości, że szeregi Man Utd zasilili Matthijs De Ligt i Noussair Mazraoui. Marokańczyk według wieści The Athletic miał kosztować angielski klub 15 milionów euro plus pięć milionów euro dodatków.

28-krotny reprezentant Maroka związał się z przedstawicielem Premier League kontraktem do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Prawy defensor o miejsce w składzie Czerwonych Diabłów może rywalizować z Diogo Dalotem. Mazraoui do angielskiego zespołu trafił z Bayernu Monachium. Rozegrał w Bundeslidze 38 spotkań, notując jedno trafienie i siedem asyst.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

W pierwszej kolejce ligi angielskiej Man Utd zmierzy się na swoim stadionie z Fulham. Spotkanie odbędzie się już w piątek o godzinie 21:00 na Old Trafford. Z kolei tydzień później drużyna Erika ten Haga zagra w jednym z hitów kolejki z Brighton & Howe Albion. To starcie jest zaplanowane na 24 sierpnia na godzinę 13:30.

Czytaj więcej: Inter Mediolan przeznaczy fortunę na gwiazdę Serie A