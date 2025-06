Manchester United latem może przeprowadzić zaskakujący transfer. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Tolu Arokodare z Genku. Nigeryjczyk ma pasować do układani Rubena Amorima - podaje "Football Transfers".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Tolu Arokodare wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United ma za sobą kompromitujący rok. Czerwone Diabły mogły jeszcze awansować do Ligi Mistrzów, ale ostatecznie polegli z Tottenhamem Hotspur w finale Ligi Europy (0:1). Na Old Trafford zapowiadają się olbrzymie zmiany kadrowe. Władze klubu przede wszystkim chcą wzmocnić atak. A na ich celowniku znajdują się m.in. Victor Osimhen czy też Viktor Gyokeres.

Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „Football Transfers”. Otóż na Old Trafford może zawitać inny z wymienionych napastników. Trop Czerwonych Diabłów zaprowadził do ligi belgijskiej. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Tolu Arokodare, który na co dzień reprezentuje barwy Genku.

Reprezentant Nigerii trafił pod lupę władz angielskiego klubu. Dyrektorzy Manchesteru United uważają, że 24-latek idealnie wkomponowałby się do układanki Rubena Amorima. Sam transfer napastnika nie wiązałby się z olbrzymim wydatkiem. Czas pokaże, czy były zawodnik łotewskiej Valmiery zawita latem na Old Trafford.

Tolu Arokodare w minionym sezonie rozegrał 45 spotkań w barwach Genku. W tym czasie nigeryjski snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie 23 trafienia, a także siedem asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 24-latka na 18 milionów euro.