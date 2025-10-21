Manchester United w kolejnym okienku skupi się na wzmocnieniu drugiej linii. Klub wytypował pięciu kandydatów i spróbuje ściągnąć jednego z nich.

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United celuje wysoko. Te nazwiska ma na liście życzeń

Manchester United w miniony weekend pokonał na Anfield Liverpool, a Ruben Amorim wprowadził do drużyny nieco spokoju. Choć sytuacja w tabeli wciąż nie jest zadowalająca, bowiem zajmuje dziewiąte miejsce, nie ma aktualnie tematu jego zwolnienia. Portugalczyk może kontynuować pracę ze swoimi podopiecznymi, a klub już teraz szykuje się do zimowego okienka.

Latem Manchester United skupił się na transferach do ofensywy. Wydał ponad 200 milionów euro na sprowadzenie Matheusa Cunhi, Benjamina Sesko oraz Bryana Mbeumo. Plan na zimowe okienko zakłada natomiast wzmocnienie środka pola. Od kilku miesięcy Czerwone Diabły uganiają się za Carlosem Balebą, który jest jednym z pięciu wytypowanych kandydatów.

Oprócz niego, na liście życzeń angielskiego giganta znajdują się Adam Wharton, Jobe Bellingham, Victor Froholdt oraz Morten Hjulmand. Z tym ostatnim Amorim miał okazję już współpracować, a Sporting liczy na zarobek w okolicach 50 milionów funtów.

Oczywiście Manchester United zanotował już w tym roku bardzo duże wydatki, więc sprowadzenie nowego piłkarza wiąże się także ze sprzedażami. Zimowy transfer będzie możliwy jedynie w przypadku rozstania z którymś wartościowym graczem. Media nieustannie łączą Kobbiego Mainoo z opuszczeniem Old Trafford.