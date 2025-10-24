Ambitny plan Manchesteru United. Na tym skupi się latem

Manchester United tego lata przebudował ofensywę, a w przyszłym roku zajmie się środkiem pola. Gigant ma konkretny plan i wyszukał już odpowiednich kandydatów.

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United przebuduje środek pola. Nawet dwa transfery

Manchester United tego lata skupił się na przebudowie ofensywy. Na Old Trafford zawitało trzech nowych zawodników, za których zapłacono grubo ponad 200 milionów euro. Ruben Amorim uważa, że kolejnym etapem muszą być zmiany w środku pola. Obecnie Czerwone Diabły nie mają w tej formacji odpowiedniej głębi, a zawodnikom brakuje jakości, by skutecznie realizować skomplikowane założenia taktyczne.

Władze klubu zapoczątkowały już ten proces, wyszukując odpowiednich kandydatów. Na liście życzeń znajduje się sześć nazwisk – Carlos Baleba, Angelo Stiller, Adam Wharton, Andrey Santos, Elliott Anderson oraz Conor Gallagher. Angielski gigant niebawem przystąpi do prac nad przekonaniem ich do przeprowadzki na Old Trafford.

Do tej pory media spekulowały o jednym transferze, ale „TalkSPORT” twierdzi, że do drużyny ma trafić nawet dwóch nowych pomocników. Wynika to z niepewnej przyszłości Casemiro czy Kobbiego Mainoo, którzy mogą opuścić klub w przyszłym roku.

Manchester United chciałby wzmocnić skład zimą, ale najprawdopodobniej będzie posiadał odpowiednie fundusze dopiero latem. Amorim marzy o Balebie, którego próbować sprowadzić już w tym roku. Brighton kategorycznie odrzuciło możliwość sprzedaży, podobnie jak Stuttgart, który mógł stracić Stillera na rzecz Realu Madryt.